Omstreden medicijnplatform haalt 1,6 miljoen euro op

MyTomorrows, onder meer opgericht door een oud-topman van biotechbedrijf Crucell, brengt uitbehandelde patiënten in contact met producenten van medicijnen die nog niet op de markt zijn gebracht. Het gaat om medicijnen die al wel veilig zijn verklaard, maar waarvan studies naar het effect en eventuele bijwerkingen nog lopen. Het aftesten van een medicijn neemt tien tot vijftien jaar in beslag.Het bedrijf verstrekt experimentele geneesmiddelen tegen vormen van depressie en kanker. Zo prijst het onder meer producten aan die het immuunsysteem tegen prostaat-, hoofd-hals-, nier- en dikkedarmkanker zouden versterken. Patiënten kunnen samen met hun arts een verzoek indienen bij MyTomorrows om de medicijnen te krijgen.De oprichters streven ernaar dit jaar nog tien andere medicijnen aan te gaan bieden. Het wil in de toekomst onder meer ongeregistreerde medicijnen tegen neurologische aandoeningen, zoals Parkinson, Alzheimer, MS en ALS, beschikbaar stellen.MyTomorrows, dat nog geen concurrenten kent, is omstreden bij patiëntenbehartigers. Zo stellen het Nederlands Instituut Verantwoord Medicijngebruik en de NPCF, een Nederlandse patiëntenfederatie, dat het bedrijf vooral de belangen van de farmaceutische industrie en niet die van patiënten vertegenwoordigt. Ook in de politiek wordt er kritiek geuit op het platform. De PvdA vreest dat MyTomorrows tot conflicten tussen patiënten en artsen kan leiden.Momenteel verdient MyTomorrows geld door een marge van een transactie op te eisen. Erdem Yafuz, de financieel directeur van MyTomorrows, vertelt het Amerikaanse platform TechCrunch dat het daarmee nu geen winst draait. In de toekomst hoopt het ook te verdienen aan een aantal royalty deals met biotechbedrijven. Die deals gaan in vanaf het moment dat een medicijn goed gekeurd is en verkocht wordt.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik