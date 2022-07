Douane onderschept 1298 kilo cocaïne in havens Vlissingen en Rotterdam

Buitenland

Door Brazilië uitgeleverde 'cocaïnekoning' gearriveerd in Italië

Een van de meest gezochte mannen in Italië, mafiabaas Rocco Morabito, is in Rome aangekomen nadat hij was uitgeleverd door Brazilië. Daar werd hij in 2021 gearresteerd. De 55-jarige Morabito, bekend als 'de cocaïnekoning van Milaan', moet een gevangenisstraf van dertig jaar uitzitten voor drugshande...