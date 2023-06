Premium Het beste van De Telegraaf

Mokum aan het Kattegat: Göteborg legt zijn Nederlandse wortels bloot

Door Bas van Brecht

Göteborg - Een Nederlander en een Zweed zitten in een café in Göteborg. Zegt de Zweed tegen de Nederlander: „Wist je dat Göteborg ooit voor en door Nederlanders gebouwd is?” De Nederlander lacht, de Zweed is bloedserieus. Hij kent de geschiedenis van zijn stad. Het zijn de Nederlanders die deze stad ooit zijn vorm gaven.