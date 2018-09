Klijnsma komt arme regio's tegemoet

Klijnsma wil bij een verdeling van het beschikbare geld rekening houden met het aantal arbeidsgehandicapten en de arbeidsmarkt in een gebied. De verdeelsleutel wordt later bepaald aan de hand van een onderzoek en overleg met de gemeenten, zei Klijnsma. Bedragen kon ze nog niet noemen. Ze onderstreepte ook dat het om een herverdeling gaat. Er komt geen extra geld op tafel. In april hoort de Kamer meer.

In de participatiewet van Klijnsma, die de Kamer deze week behandelt, gaan de regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking op de schop. Zij moeten voortaan zo veel mogelijk in een gewone baan aan de slag in plaats van in een sociale werkplaats. Jonggehandicapten met een Wajonguitkering worden komende jaren herkeurd. Als ze arbeidsgeschikt blijken, moeten ze aan het werk. Lukt dat niet, dan gaat hun uitkering omlaag. Met vakbonden en werkgevers is afgesproken dat er komende jaren 125.000 extra banen komen voor arbeidsgehandicapten.

Een ruime Kamermeerderheid steunt de plannen van Klijnsma. Kabinet en coalitie sloten hierover onlangs een akkoord met de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Daardoor is er ook voldoende draagvlak in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft.

SP en GroenLinks vinden de voorstellen veel te ver gaan. Ook de PVV heeft scherpe kritiek.