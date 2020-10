Amber Alert: Celine (15) stapte bij deze man in, wie is hij?

Celine is volgens de politie vlakbij haar huis door de man met de Kia opgepikt, vlak nadat ze de woning van haar moeder aan de Schoolstraat verliet. Er was geen enkele aanleiding om te denken dat ze niet snel naar huis terug zou keren. De Kia Picanto heeft een bouwjaar tussen 2004 en 2007. „Wij willen heel graag weten wie deze man is die haar in die Kia Picanto oppikte”, aldus de politie.

„Bent u deze man of weet u wie deze man is? Of heeft u de auto zien rijden of weet u van wie deze auto is? Of herkent u de man in combinatie met de auto? Neem dan contact met ons op”, zo luidt de oproep. Op de foto’s is de man te zien in een blauw vest, zwarte broek en beige schoenen. Opvallend is zijn zwarte ringbaardje.

Een politiewoordvoerder meldt verder dat er verschillende onderzoekslijnen lopen en dat dit er eentje van is: „Prioriteit is dat Celine snel gevonden wordt. Met of zonder deze man.”

Ⓒ Politie

Het meisje wordt sinds afgelopen vrijdag vermist. Eerder liet haar vader aan De Telegraaf weten dat er beweging in het onderzoek zat. De politie gaf daarop aan op de hoogte te zijn van berichten dat ’Celine in Groningen zou zijn of onder dwang is meegenomen’.

Maar ook andere scenario’s werden steeds onderzocht. Uit onderzoek kwamen nu de beelden van de man met het baardje en de Kia Picanto naar voren. Volgens de politie wordt ook het Groningen-verhaal nog steeds onderzocht. Volgens de in Eindhoven woonachtige vader Falco van Es (39) heeft zijn dochter geen familie of welke andere link dan ook met die stad. “Daarom is deze nieuwe onderzoeks-informatie ook zo waardevol. We hebben als familie de foto’s op het politiebureau uitgebreid bekeken, maar kennen de man met de Kia niet. Hopelijk zit de politie nu op het juiste spoor, vinden ze deze man en leidt dat ons naar de hereniging met Celine.”

Ⓒ Politie

De vader is eigenaar van een schoonmaakbedrijf en probeert tussen het vele zoeken door ook zijn werk zo goed en kwaad als het gaat weer een beetje op te starten: “Dat valt natuurlijk niet mee want je bent er continu mee bezig. Mijn telefoon gaat continu over en is steeds al na een uur leeg. Normaal doe ik er een dag mee. Ik probeer rustig te blijven, want je hebt weinig keus. Maar je wordt wel heel boos als je hoort dat Celine door deze man is opgepikt en met haar is weggereden. Ik wil gewoon dat Celine weer thuis komt zodat deze nachtmerrie voorbij is.”

De tiener verdween vrijdag rond 17.30 uur nadat zij het huis van haar moeder aan de Schoolstraat in Berghem verliet. Daarna ontbrak elk spoor en wordt er door politie en familie naarstig gezocht naar Celine. De zaak kreeg dinsdagavond aandacht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht op NPO 1 en er ging een Vermist Kind Alert uit.

Signalement

Celine is 1.65 meter lang, heeft blond haar en grijs/groene ogen. Toen zij verdween droeg ze een zwarte jas met een gouden streep op de borst. Verder is de capuchon van de jas aan de binnenkant met goud gevoerd. Celine had toen een camouflage-legging aan die grijs, wit, zwart van kleur was en droeg zwarte sportschoenen.