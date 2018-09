Zo snijd je uien zonder te huilen

Bij het snijden van uien komt zwavel vrij. Zodra zwavel in contact kom met vocht wordt het omgezet in zwavelzuur. Als zwavel in aanraking komt met het vocht in je ogen, dan gaan je ogen tranen.

Zo kun je dit voorkomen

Zorg ervoor dat het mes of de ui vochtig is voordat je begint met snijden. Hierdoor reageert zwavel met dit vocht en niet met je ogen.

