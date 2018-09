'Neem voorbeeld aan de Letten'

"Alle ministeries een derde kleiner, dus 33% minder ambtenaren, en de ambtenaren die blijven 25 % minder salaris. De economie stimuleren met ondernemerschap en minder regeldruk voor de burgers en het bedrijfsleven.

Dit alles heeft in Letland al geleid tot een groei van 5,5% in 2011 en voor dit jaar wordt een groei van 4% verwacht. Het begrotingstekort bedraagt nog maar 0.9%. Dit is de een mogelijkheid om Nederland uit de crisis te helpen!"

Hoe kijkt u hier tegenaan?