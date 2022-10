Man (36) probeert drie pythons in zijn broek grens over te smokkelen

Binnenland

Politie vindt 1350 kilo coke in vrachtwagen Rotterdam

De politie heeft dinsdag in Rotterdam bij controle van een vrachtwagen een container met daarin 1350 kilo cocaïne aangetroffen, met een straatwaarde van ruim 100 miljoen euro. De 45-jarige chauffeur is aangehouden, evenals een 36-jarige man die in de loods aanwezig was waar het voertuig naartoe was ...