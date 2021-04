Jeugdzorgmedewerkers slaan alarm om vaccinatiebeleid

„Want wat betekent dit in praktijk? Dat een 39-jarige jeugdzorgmedewerker die de hele week in de crisisjeugdhulp werkt, minstens anderhalve maand later aan de buurt is dan zijn 49-jarige buurvrouw die de hele week thuis werkt”, zegt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland. „Een groot deel van de jeugdzorgmedewerkers is rond de dertig, dus ze zullen zo’n beetje als laatste aan de beurt komen.”

Continu in quarantaine

In een mail aan verantwoordelijk staatssecretaris Volksgezondheid Paul Blokhuis heeft Spigt gevraagd de vaccinatievolgorde zo snel mogelijk met collega-bewindslieden te bespreken en te heroverwegen. „We maken ons zorgen over jeugdzorgprofessionals. Voor een deel werken zij in situaties waarin afstand houden niet mogelijk is. Leefgroepbegeleiders zitten continu in quarantaine, waardoor er steeds minder personeel beschikbaar is. En dat terwijl de druk op de jeugdzorg toch al groeit. Er zijn plekken waar het ziekteverzuim hierdoor tot 20% oploopt.”

Dag en nacht paraat

Al maanden wordt de jeugdzorgmedewerkers verteld dat zij niet als allerlaatste aan de beurt zijn voor een vaccin tegen Covid-19. „Het gaat om jeugdzorgprofessionals die vaak in crisissituaties werken, die dag en nacht paraat staan, die te maken hebben met agressieve en emotionele jongeren en die geen afstand kunnen garanderen van jeugdigen en hun familie. Jeugdzorg Nederland respecteerde -uiteraard- de keuzes voor het vaccineren van de zorgmedewerkers in de frontlinie, wetende dat de professionals in de jeugdzorg later aan de beurt zouden komen”, zegt Spigt.

Geen voorrang meer

Maar nu is het schema onlangs weer aangepast en is er van voorrang voor de groep ’overige zorgmedewerkers’ geen sprake meer. „En dat steekt”, zegt Spigt. „Met de ontwikkelingen rond AstraZeneca en de schaarste die daarmee ontstaat, maken we ons extra zorgen over alle dertigduizend medewerkers in de jeugdzorg en de 600 in de crisisopvang in het bijzonder. Daarbij komt nog de gevolgen die oplopend verzuim en uitval hebben voor de zorg die (niet meer) geleverd wordt.”

Dinsdagavond wordt tijdens de persconferentie een nieuw schema gepresenteerd.