Vijf jongeren gewond na crash op de A50

Er kwamen vier ambulances ter plaatse. Ook werd de brandweer opgeroepen voor ondersteuning en vanwege mogelijke beknelling van slachtoffers in de auto. Uiteindelijk zijn twee personen met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze lange tijd op de vluchtstrook en later in de ambulance zijn gestabiliseerd.

De twee andere inzittenden zijn ook per ambulance vervoerd maar konden zelf de ambulance nog instappen, de vijfde persoon ging op eigen gelegenheid naar de spoedpost van het ziekenhuis en hoefde niet met een ambulance mee. De bestuurster van de auto waar achterop werd gereden bleef ongedeerd. Zij is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar kon daarna door een familielid worden opgehaald.

Volgens onbevestigde bronnen was de eerste indruk van de hulpdiensten dat de auto met jongeren achterop de auto van de dame is geknald. De auto van de dame werd daardoor in de vangrail geduwd en draaide 180 graden, maar de auto van de jongeren sloeg dus over de kop en eindigde vervolgens weer op de wielen, ook tegen de vangrail. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak.