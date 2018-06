Een 75-jarige man heeft dinsdag drie kinderen tussen 8 en 10 jaar die in de buurt van zijn woning in het Groningse dorp Bellingwolde speelden, met een vuurwapen bedreigd. Agenten hielden de man in zijn woning aan. Ze hebben een luchtbuks en een alarmpistool in beslag genomen. De ouders van de kinderen doen aangifte, aldus de politie woensdag.