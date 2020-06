Franse agenten betogen tegen stigmatisering politie

Ook in andere delen van Frankrijk zijn protestacties van agenten. Ze zijn kwaad over uitlatingen van Castaner, die zei dat racisme niet wordt getolereerd en agenten geschorst zullen worden die de verdenking op zich laden daar door uitlatingen of acties schuldig aan te zijn.

Politievakbonden hebben in Franse media geklaagd dat de minister meewerkt aan een klimaat waar de politie als racistische instelling wordt gestigmatiseerd. De bonden zeggen dat Castaner niet meer wordt gezien als de leider van de politie in het land. Castaner zou in zijn uitlatingen de kant hebben gekozen van de mensen die de politie ten onrechte van racisme en geweld betichten. Agenten zijn ook niet blij met zijn verbod op de nekklem, maar daar lijkt Castaner volgens Franse media op terug te komen.

Betogingen tegen politiegeweld

Zaterdag is er naar verwachting net als op 2 juni een grote betoging tegen politiegeweld en racisme in Parijs. Die liep 2 juni volkomen uit de hand. Het ’comité Adama’ dat de waarheid zegt te eisen over het overlijden van een zwarte arrestant in 2016, heeft hiertoe opgeroepen. Het gaat om Adama Traoré die overleed in een politiebureau kort na zijn arrestatie in Beaumont-sur-Oise, ruim 25 kilometer ten noorden van Parijs. Officieel is vastgesteld dat betrokken agenten niet verantwoordelijk voor zijn overlijden zijn geweest. De 24-jarige arrestant had medische problemen en is in zijn cel overleden onder meer als gevolg van een hartaanval. Nabestaanden bestrijden de officiële lezing al jaren en beschuldigen de drie betrokken agenten ervan Adama door verstikking te hebben gedood.