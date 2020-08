Omwonenden verklaren Schilderswijkrellen: ’Doorgeslagen na maanden van corona-verveling’

Voor de tweede dag op rij moest de politie in de Haagse Schilderswijk in actie komen tegen relschoppers. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - Verveling is duidelijk omgeslagen in vandalisme. Dit zeggen bewoners en ondernemers in de Haagse Schilderswijk na wederom een onrustige nacht. Honderden stenen en vuurwerk gooiende jongeren hielden flink huis in de wijk. De politie arresteerde uiteindelijk twintig relschoppers.