Algerijn (25) die inreed op agenten verdacht van poging doodslag

Politiemensen gingen woensdag rond het middaguur op de A15 nabij Barendrecht achter een auto aan vanwege gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna de politie de achtervolging inzette. Hij reed in een grijze jeep met Frans kenteken. Onduidelijk is welke weg de grijze jeep heeft afgelegd voordat die bij Barendrecht werd gezien.

Bij Den Hoorn verliet de Algerijnse man de snelweg A4 en ging de achtervolging verder in de bebouwde kom. Woensdag meldde de politie reeds dat de man met de auto in de achteruit was ingereden op de agenten. Daarop schoot een van de agenten, waardoor de verdachte in de buikstreek gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Daar verblijft hij nog, zijn toestand is volgens het OM stabiel. Zoals gebruikelijk onderzoekt de rijksrecherche het vuurwapengebruik door de agent.

Het politieonderzoek naar de verdachte wordt uitgevoerd door de recherche van de eenheid Den Haag, omdat de achtervolging eindigde in Den Hoorn. De agenten die bij de incidenten betrokken waren zijn van de eenheid Rotterdam.