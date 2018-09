'Borst zeer geliefd als minister en als mens'

„Dat juist zij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen, maakt ons intens verdrietig”, aldus de premier. Borst was volgens Rutte een politica van de kleine stapjes die meer dan 100 wetten op haar naam schreef; van wetten over orgaandonatie tot de wereldberoemd geworden wet over het 'zelfgekozen levenseinde'. Het was de eerste euthanasiewet ter wereld.

Ook Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol wees op de 104 wetten die Borst op haar naam schreef. „Els Borst werd gekenmerkt door elegantie, waardigheid, eruditie, stijl en humor. Ze was een beminnelijke vrouw die zeer scherp en vasthoudend kon zijn.”

Bij de herdenking in de Tweede Kamer zei Rutte even later dat Borst strijdbaar en vasthoudend was en altijd zonder stemverheffing haar mening gaf. Status deed haar niets, kouwe drukte al helemaal niet. Daardoor nam ze mensen voor zich in. „Weloverwogen en precies formulerend overtuigde ze mensen van haar standpunten”, aldus de premier.

Dat Borst zichzelf ooit omschreef als een 'IJzeren dame met fluwelen handschoenen' was voor Rutte heel herkenbaar. Ook als minister van staat was ze van groot belang. „Het is een groot gemis dat ze er niet meer is om ons op haar eigen manier een spiegel voor te houden.”

Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg noemde het „niet in woorden te vangen”, dat juist iemand die zich zo heeft ingezet voor zelfbeschikking en voor de eigen keuze bij het levenseinde, „op gewelddadige wijze” om het leven is gekomen.

Volgens D66-leider Alexander Pechtold stelt de familie van Borst de herdenking in Tweede en Eerste Kamer zeer op prijs. Maar volgens Pechtold hangt de onzekerheid over hoe Borst aan haar einde is gekomen als „een donkere wolk” boven de herdenking. Het politie-onderzoek naar de dood van de oud-minister loopt nog.