Ajax-spelers in Emma Kinderziekenhuis: ’Lach kind is onbetaalbaar’

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic (l.) opende gisteren samen met o.a. oud-profvoetballer John Heitinga de Ajax Playground in het Emma Kinderziekenhuis. Ⓒ Ajax/Jasper Ruhe

AMSTERDAM - „Niets is mooier dan dat zieke kinderen even kunnen vergeten waarom ze in het ziekenhuis zijn. En dat gebeurt als wij met de selectie langskomen”, gaf Ajax-aanvoerder Dusan Tadic woensdag blijk van besef van de impact van het jaarlijkse bezoek van de selectie. Dit keer niet aan het VUmc, want de kinderafdeling is na de fusie met het AMC verhuisd naar het Emma Kinderziekenhuis. Daar openden de spelers de (tijdelijke) Ajax Playground.