Joodse en Arabische lynch-meutes gaan elkaar te lijf

Een brandweerman blust een Israëlische politiewagen die bij de rellen tussen Joden en Arabieren in de stad Lod in de brand werd gestoken. Ⓒ foto REUTERS

BAT YAM - Israël staat in brand. Lynch-meutes trekken door de straten van gemengde steden. Groepen Joden slaan Arabieren in elkaar en vice versa. Hier en daar worden zelfs vuurwapens ingezet, terwijl een soldaat in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt na te zijn aangevallen in Jaffa. Synagoges gaan in vlammen op, restaurants en winkels liggen in puin. Als er al sprake was van coëxistentie, lijkt die nu aan diggelen te liggen.