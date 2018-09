Terreurgroep bedreigt toeristen in Egypte

De terreurbeweging eiste gisteren de aanslag op een toeristenbus in de Sinaï op. Daarbij kwamen zondag drie Koreaanse toeristen en een Egyptische chauffeur om het leven. Veertien mensen raakten gewond. De Egyptische autoriteiten denken dat de aanslag in Taba, aan de grens met Israël, het werk was van een zelfmoordenaar.

Door de aanslag, de eerste in vijf jaar tijd die specifiek op toeristen was gericht, dreigt de belangrijke inkomstenbron van Egypte nog verder op te drogen. Reizigers lieten het chaotische Caïro, waar de piramides tot een spookstad zijn verworden, al massaal links liggen.

Middelen

Nu terroristen hebben laten zien over zowel de wil als de middelen te beschikken om ook in een toeristenresort toe te slaan, vrezen de autoriteiten dat men ook andere delen van Egypte zal mijden.

Het aantal toeristen is sinds de revolutie van 2011 scherp gedaald. Egypte verwelkomde in 2010 nog bijna 15 miljoen bezoekers. Dat was vorig jaar gedaald tot slechts 9,5 miljoen. Die brachten 5,9 miljard dollar in het laatje, terwijl een jaar eerder de toeristenindustrie nog goed was voor tien miljard dollar.

Veel landen waarschuwden hun burgers afgelopen jaar voor reizen naar Egypte, als gevolg van het bloedige geweld in de nasleep van de coup op president Morsi. Dat is volgens de Egyptische autoriteiten volstrekt onterecht. Zij begrijpen dat toeristen niet naar Caïro komen, waar demonstraties geregeld uitlopen op een bloedbad.

Maar de regering meent dat de situatie in grote delen van het land prima is. Daarom probeert het ministerie van Toerisme in een nieuwe campagne met name plaatsen als Luxor, Hurghada en Sharm-el-Sjeikh te promoten. „Daar heb je het gevoel in een ander land te zijn”, aldus minister Hashim Zazou.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle niet-essentiële reizen naar Egypte af, met uitzondering van Sharm-el-Sjeikh, Luxor, Aswan en de resorts aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez. Alle reizen naar de Sinaï worden ontraden.