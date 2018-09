'Vitamine C tegen beroerte'

Aan het onderzoek deden 65 mensen mee die een hersenbloeding hadden gehad. Zij werden vergeleken met 65 gezonde proefpersonen. Bij alle deelnemers werd het gehalte aan vitamine C in het bloed gemeten. 45 procent had een normaal vitamine C-gehalte, 45% een laag gehalte en 14% een tekort.

Over het algemeen hadden de gezonde proefpersonen een normaal vitamine C-gehalte in het bloed, terwijl patiënten die een hersenbloeding hadden gehad weinig vitamine C in het bloed hadden.

Tekort

Vitamine C heeft een functie als antioxidant in het lichaam en is nodig voor de vorming van bindweefsel, de opname van ijzer en het in stand houden van de weerstand. Een tekort aan vitamine C kan overigens ook leiden tot bloedarmoede, een verzwakt immuunsysteem, bloedneuzen, gewrichtspijn en uiteindelijk zelfs scheurbuik.

Het Voedingscentrum raadt volwassen mannen en vrouwen aan 70 mg vitamine C per dag binnen te krijgen. Vitamine C zit onder andere in veel groenten en fruit, zoals sinaasappels, broccoli en paprika.