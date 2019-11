Senioren aan huis gekluisterd door kapotte lift

Herman en Maria Muiteman balen van de kapotte lift. Maria is aan haar rolstoel gekluisterd en kan nu geen kant op. Ⓒ Anko Stoffels

Haarlem - Bewoners van seniorenwooncomplex Buitenhof in Haarlem zitten met de handen in het veelal grijze haar. De lift in het complex is de afgelopen maanden al veertig keer stuk geweest – soms meerdere dagen – en is nu al sinds afgelopen donderdagochtend buiten dienst. Iedereen die geen trappen kan lopen, is aan huis gekluisterd.