Leidse biologiestudent ontdekt nieuwe garnalensoort: ’Een droom die uitkomt’

De garnalen zijn verzameld door marien bioloog Charles Fransen van Naturalis. Onder zijn begeleiding en die van onderzoeker Werner de Gier kreeg Groenhof de gelegenheid om de garnalen te onderzoeken.

De nieuwe garnaal Odontonia karengcaris Ⓒ Naturalis BC

Jongensdroom

Tot nu toe waren er acht soorten van het genus Odontonia bekend. Deze garnalen leven in de holtes van primitieve zeedieren die zakpijpen heten. Maar uit DNA-onderzoek en bij nadere inspectie, waarvoor de garnaal moest worden ontleed, bleek dat dit exemplaar anders was dan de andere in de collectie. Hij mist onder meer een voor Odontonia kenmerkende voortand. De nieuwe garnaal was de enige van dit type in de collectie van Naturalis.

Groenhof noemt de ontdekking ’een jongensdroom die uitkomt’. ,,Het is geweldig om een voor de wetenschap nieuwe soort te vinden, en mooi dat er een wetenschappelijke publicatie uit voortvloeit.’’

De onderzoekers hebben het diertje beschreven in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Zootaxa. De nieuwe garnaal heet Odontonia kerangcaris, naar het Indonesische woord voor schelp (kerang) en het Latijnse woord voor garnaal (caris).