Reissector vreest miljardenstrop wintersport

Het is voor Nederlanders in de skigebieden afwachten wat er gaat gebeuren. Ⓒ 123RF

INNSBRUCK - Met angst en beven volgt de Nederlandse reissector de slechte ontwikkelingen rond de wintersport in de Alpen. Die dreigt grotendeels in het water te vallen door de oranje reisadviezen en het dichthouden van de skigebieden in december en januari in de coronacrisis. „De zoveelste klap. De inkomstenderving van reisbureaus en touroperators is dramatisch.”