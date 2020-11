Reissector vreest miljardenstrop wintersport: ’De ellende is niet te overzien’

Nu de wintersport in de echte sneeuw onzeker is, gooien Lin, Bas en Evi (v.l.n.r.) uit Castri-cum het over een andere boeg. Want skiën zullen ze! Op de indoor baan bij Amsterdam heeft het gezin ook een leuke middag. Ⓒ Aldo Allessie

INNSBRUCK - Met angst en beven volgt de Nederlandse reissector de slechte ontwikkelingen rond de wintersport in de Alpen. Die dreigt grotendeels in het water te vallen door de oranje reisadviezen en het dichthouden van de skigebieden in december en januari in de coronacrisis. „De zoveelste klap. De inkomstenderving van reisbureaus en touroperators is dramatisch.”