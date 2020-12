Havenbaas Calais: Brexit hoeft niet te leiden tot grenschaos

De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU verandert aan het eind van 2020 mogelijk ingrijpend. Het Britse vertrek uit de EU vond eerder dit jaar al plaats, maar Londen houdt zich nog tot het eind van jaar aan Europese regels. Dat betekent dat de problemen aan de grens tot dusver beperkt zijn gebleven. Brussel en Londen onderhandelen nog over een handelsakkoord, maar dat overleg verloopt stroef en de tijd dringt.

Bedrijven vrezen dat de aanvoer van goederen verstoord kan raken als het niet lukt een deal te sluiten. Puissesseau benadrukte dat zijn haven in elk geval klaar is voor de nieuwe situatie. Er zijn miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Calais bevindt zich op enkele tientallen kilometers van het Verenigd Koninkrijk en is een belangrijk doorvoerpunt.

Ondanks de bemoedigende woorden van de Franse havenbaas, erkennen medewerkers van de Franse douane dat onduidelijk is hoe goed bedrijven uit andere Europese landen zich voorbereiden. Vrachtwagens uit alle hoeken van de EU gaan via Calais naar het Verenigd Koninkrijk en terug. Zij moeten waarschijnlijk rekening houden met meer bureaucratie.

„We hebben tegenwoordig te maken met twee virussen: Brexit en het coronavirus”, zei Puissesseau. Hij sprak de hoop uit dat er volgend jaar meer duidelijkheid komt over de Brexit en dat ook het virus dan met succes zal worden bestreden. „En dat in 2022 de toeristen terugkeren. Ik ben niet pessimistisch over de toekomst.”