Justitie faalt bij rechtszaak treinverkrachting

Saillant is dat hij de afgelopen weken voor een andere zaak vastzat, maar woensdag werd vrijgelaten. De ouders van het jonge slachtoffer vrezen dat de man voorgoed is gevlogen.

Bij de aanvang van de strafzaak moest de officier van justitie erkennen dat de verdachte er weer niet was. Een kwestie van miscommunicatie, zei ze. „Het bevreemdt me dat dit kon gebeuren en ik kan het niet verklaren. Ik betreur het ten zeerste.”

Een poging om de man die dag alsnog te vinden en naar Zwolle te brengen, liep op niets uit. Op onder meer zijn woonadres in Vleuten was hij niet te vinden.

De 22-jarige man wordt ervan verdacht dat hij op 6 mei 2015 het jonge slachtoffertje op het NS-station Zwolle een trein in zou hebben gesleurd en zou hebben opgesloten op het toilet. Daar zou ze onder bedreiging van een mes zijn verkracht. Na onderzoek trof de politie kinderporno bij de verdachte aan.

Bij het inmiddels 14-jarige meisje en haar ouders, die alle drie bij de zitting aanwezig waren, komt de nieuwe vertraging hard aan. „Het sloopt je”, zegt de moeder. „We hebben gelukkig slachtofferhulp en voor mijn dochter is er hulp met traumaverwerking, maar je staat er nog iedere dag mee op en je gaat er mee naar bed. We willen er zo graag een streep onder kunnen zetten. Maar op deze manier lukt dat niet.”

De ouders hebben er inmiddels weinig vertrouwen in dat de verdachte er de volgende keer wel bij is, laten ze weten. Demissionair minister Blok (Justitie) weet dat zijn organisatie in de maag zit met de misser. „Het wordt uitgezocht hoe dit zo heeft kunnen lopen.”

PVV-Kamerlid Helder is bepaald niet te spreken over de blunder. „In deze zaak is fout op fout gestapeld, met als gevolg dat de verdachte van verkrachting van een 12-jarig slachtoffertje nu spoorloos is. Dat is niet alleen een enorme blunder, maar zeer pijnlijk en angstig voor het slachtoffertje en haar familie.”

CDA-Kamerlid Van Toorenburg vindt de zaak heel schrijnend. „Er moet nu alles op alles gezet worden om deze man terug te vinden. Veroordeel hem desnoods bij verstek en zet hem op tv met zijn snufferd.” Zijn eigen advocaat noemt de man ’een bange duiker’. „Dit past bij zijn onvolwassen gedrag”, meent de Utrechtse strafpleiter Herman Ligtenberg. „Ik wilde ook heel graag dat hij erbij was.”