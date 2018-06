6 tips: knutselen voor kerst

1. Kerstbal met stukjes cd

Een hoop ballen die net dat glittertje missen? Met een oude cd of dvd maak je die saaie bal weer helemaal hip. Behalve de cd en de bal heb je goede lijm nodig. Breek de cd in stukjes en plak ze vervolgens als mozaïek op de bal. Je hoeft niet al het glas te beplakken. De lichtjes in je boom geven een leuk effect op de glimmende stukken. Je kunt eventueel iets in de bal stoppen voor een extra glamoureffect, zoals goudkleurige stof of iets anders dat je toevallig nog in huis hebt.

2. Een alternatieve boom

Een boom van plaatjes, sterren, strikjes en knuffeltjes. Als je geen zin hebt in een echte boom die uitvalt, waardoor je om de paar uur het huis kan stofzuigen, is dit misschien iets voor jou. Zoek allerlei zogenaamde ‘ornamenten’ in het huis en vul ze eventueel aan met goedkope accessoires die in deze tijd overal te koop zijn. Het wordt een mooi geheel door je van tevoren te richten op bepaalde kleuren of materialen. Hoe en waar je alles bevestigt, beslis je zelf. Schaf bijvoorbeeld een wandplaat aan bij een bouwmarkt en gebruik daarna spijkers om alles vast te maken.

3. Een kerstboompje van papier

Elke vrouw heeft wel boeken liggen waar je gewoon niet doorheen komt. Creëer wat extra kastruimte en gebruik die nutteloze boeken om lekker te knutselen voor de kerst. Wat je verder nodig hebt, zijn stukken karton (van een oude doos bijvoorbeeld), lijm en een pin van hout, ijzer of een ander hard materiaal dat je in huis hebt. De bladzijden knip je, bijvoorbeeld met een kartelschaar, in verschillende maten uit het boek en die prik je aan de pin. Wissel ze af met stukken karton voor een 3D effect. Voel je vrij met het versieren van de boom. Glitters, kleine kerstballen, strikjes: alles kan.

4. Een kerstmuts als stoelhoes

Als je echt origineel wil zijn, naai je een grappige kerstmuts voor om je stoelen. Een beschrijving in het Nederlands is lastig te vinden, maar met rode stof, zachte witte stof en een wit bolletje kom je al een heel eind. Het is wel handig als je een beetje met naald en draad overweg kunt. Voor een gezin kan het leuk zijn om iedereen zijn eigen hoes te laten naaien.

5. Maak een kerstengel

In dit filmpje leer je stap voor stap hoe je een kerstengeltje maakt. Je hebt hiervoor nodig: vilt, touw, een kraaltje en gekleurd papier. De engeltjes kun je in het huis ophangen of gebruiken als versiering in je boom. De kleuren kies je zelf en kijk ook eens in een leuke hobbywinkel voor versierseltjes als glitters of gerafeld touw om je engel wat haar te geven.

6. Haken: een kerstbal

Terug van weggeweest: breien en haken. Maar wie weet (nog) hoe het moet? Haak een eenvoudig balletje voor in je kerstboom, aan de hand van dit filmpje. Stap voor stap helpt deze vrouw van handwerkles.nl hoe je dit doet. Kies een kleurenthema, maak er een paar en verspreid ze in je boom. Met een beetje ervaring lukt het je misschien zelfs om ze in verschillende maten te maken.