Hertenbiefstuk voor snelle Kerstvreugd

Nodig:

4 hertenbiefstukjes

Voor de marinade

4 dl krachtige rode wijn

2 jenever bessen

2 takjes tijm

1 laurierblad

2 tenen knoflook met een klap er op

Verder

2 eetl cognac

4 eetl runderbouillon

4 eetl room

2 eetl koude boter

Peper en zout

Noodoplossing. Humbug heb je geroepen. Want Kerst dat is dus echt niets voor jou. Maar de drie geesten zijn langs geweest. Op een besneeuwde kerstmorgen ben je helemaal verandert en je kijkt in de vriezer en alles wat je hebt zijn een paar hertenbiefstukjes. Of laten we het anders zeggen, hertenbiefstuk heeft net zo’n beetje een zweem van het begin van een wildsmaak en dan heb ik het over de supermarkthertenbiefstuk, meestal uit Australië of Nieuw Zeeland. Jammer, want Nederland heeft ook een paar prachtige hertenfarms. Dit daargelaten, we maken een klein kerstmaaltje. Maak een marinade van rode wijn, 2 geplette jeneverbessen, 2 takjes tijm, 1 laurierblad en als je het lekker vindt 2 tenen knoflook. Zet minstens zes uur, afgedekt in de koelkast. Nu de biefstukjes uit de marinade halen, afdeppen en de marinade zeven. Voeg aan de marinade cognac en bouillon toe.

Bak nu de hertenbiefstuk in roomboter mooi drie minuten aan de ene en 3 minuten aan de andere kant. Haal uit de pan en hou in warm oven of op warme schaal warm. Braadvet hoog zetten afblussen met de marinade. Hoog houden dat vuur, kook in die saus, per seconde wordt die geuriger en feestelijker. Zout en peper en in, proeven, de room erbij laat weer inkoken. Tot je ziet dat het echt saus is. IJskoude blokjes boter erdoor kloppen. Serveren over de hertenbiefstuk. Dit is feest.

Meer recepten op www.etenengenieten.nl