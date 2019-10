Eerste bouwmachines aangekomen in Den Haag

Opbouw van het massale bouwprotest op het Malieveld. Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - De eerste bouwmachines zijn dinsdagavond bij het Malieveld in Den Haag gearriveerd in aanloop naar het grote ondernemersprotest van woensdag. Dat laat Sjoerd Vogelzang van actiegroep Grond in Verzet weten.