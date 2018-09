Pasanda oftewel een Indiaas riblapje

Nodig:

500 gram runderriblappen

1 theelepel zout

3 deciliter yoghurt

175 gram ghee

1 ui

3 teentjes knoflook

1 1/2 theelepel gemalen gember

2 theelepels gemalen koriander

2 theelepels chilipoeder

½ theelepel gemalen komijn

1 1/2 theelepel kurkuma

1 theelepel garam masala

Alma van Zuylen zegt dat ze voor dit recept zelf de garam masala (kruiden mengsel) en de ghee heeft gemaakt. Ghee is géén geklaarde boter, ghee is een soort geklaarde boter. Boter klaren is niet zo heel lastig, heel zachtjes opzetten, alles wegscheppen wat bovenkomt en langzaam, langzaam afgieten zodat achterblijft wat is gezonken. Het zijn eiwitdeeltjes die in het botervet verbranden. Ghee maken is hetzelfde maar dan laat je na het scheiden het botervet op een pitje staan tot er helemaal geen vocht meer inzit. Vlak voordat de ghee goed is, karamelliseren de laatste altijd achtergebleven smaakstoffen en dat geeft ghee een wonderlijk heerlijke geur. Je kan tegenwoordig overal ghee kopen, Indiase winkels, Turkse winkels en delicatessenwinkels. Ook garam masala is overal te koop. Maar het loont de moeite als je het veel gebruikt om het eens zelf te maken. Met gember en chili is dit een warm gerecht voor koude dagen.

Maak de ui schoon en snijd deze fijn. Maak de knoflook schoon en snipper deze fijn. Leg het vlees tussen 2 vellen vetvrij papier en klop het dun met een vleeshamer of deegrol. Wrijf het in met zout en snijd het in hanteerbare stukken. Leg ze in een kom, giet de yoghurt erover en laat afgedekt drie uur marineren. Smelt de ghee in een grote pan en fruit er de ui en knoflook op een laag vuur in 4-5 minuten zacht in. Voeg de specerijen toe en roerbak nog 3 minuten. Voeg vlees en yoghurtmarinade aan de pan toe, roer goed om en laat, goed afgedekt, 1½ uur zacht stoven tot het vlees gaar is. Dien direct op. Ik zou zeggen geeft er lekker linzen bij en rijst. Dank je wel, Alma.

