Boerenprotesten bij distributiecentra supers

In Raalte (Overijssel) blokkeren boeren sinds vrijdagavond met trekkers de ingang van een bevoorradingscentrum van Jumbo. In Zwolle voeren boeren sinds zaterdagochtend actie bij een distributiecentrum van Albert Heijn en ook in de Gelderse plaatsen Oosterhout en Geldermalsen wordt gedemonstreerd. Welke organisatie achter de acties zit, kon de politie niet zeggen.

In Overijssel verlopen de acties rustig, laat een politiewoordvoerder weten. Wel ontstaat er door het protest bij het distributiecentrum van Albert Heijn drukte op de wegen rond Zwolle. In Geldermalsen (Gelderland) staan boeren sinds zaterdagochtend vroeg bij bevoorradingscentra van Lidl en Albert Heijn. In Oosterhout gaat het eveneens om een actie bij een Albert Heijn-distributiecentrum. Vrijdag werd er ook actie gevoerd, toen blokkeerden boeren in Woerden en Veghel een distributiecentrum van Jumbo.

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) zegt dat het om een spontane actie van individuele boeren gaat. Donderdag liep een ultimatum van de actiegroep af. FDF had geëist dat supermarkten 3 procent van hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly. Boeren zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.