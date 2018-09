Crisisgesprekken Venezuela ’bevroren’

Activisten legden een verband met een verhit debat in het parlement over de ’narconeefjes’, zoals een oppositielid de twee neven van Maduro’s vrouw noemde die onlangs in de VS zijn veroordeeld voor hun poging tot grootschalige drugssmokkel.

Onder leiding van een gezant van het Vaticaan proberen de kampen al een aantal weken nader tot elkaar te komen. Venezuela worstelt met een diepe economische crisis, die onder meer is veroorzaakt door de relatief lage olieprijs. De oppositie keert zich tegen het economische falen van de regering en beschuldigt de president daarnaast van autoritair optreden.