Harris hekelt ’brutaal dictatorschap’ in Noord-Korea bij bezoek

Volgens Harris laat de grenszone duidelijk zien dat Noord- en Zuid-Korea „dramatisch andere wegen” zijn ingeslagen. De Verenigde Staten en de rest van de wereld zijn uit op „een stabiel en vredig Koreaans schiereiland, waar Noord-Korea niet langer een bedreiging vormt”, aldus Harris.

Eerder op de dag had de vicepresident een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol in Seoul. Harris en Yoon veroordeelden tijdens hun gesprek de „provocerende, nucleaire retoriek en testen met ballistische raketten” van Noord-Korea. Woensdag vuurde Noord-Korea nog twee ballistische korteafstandsraketten af die in de Japanse Zee terechtkwamen.

Harris landde eerder op donderdag op Osan Air Base, ongeveer 70 kilometer ten zuiden van Seoul, nadat zij de staatsbegrafenis van de voormalige Japanse premier Shinzo Abe in Tokio had bezocht. Na aankomst zei zij in Zuid-Korea te zijn „om de sterke band met het land aan te halen.”

Denuclearisatie

Harris en Yoon hebben tijdens hun gesprek opnieuw de intentie uitgesproken zich in te zetten voor de complete denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland, meldt het Witte Huis. Ze hebben onder meer besproken hoe de Verenigde Staten en Zuid-Korea in de toekomst moeten reageren op mogelijke provocaties van Noord-Korea. Zo zouden de landen onder meer moeten samenwerken met Japan.

Begin vorige maand bezocht de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi de DMZ ook al. Het was het eerste bezoek van een hooggeplaatste Amerikaanse politicus sinds voormalig president Donald Trump er in 2019 naartoe ging en daar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoette.

Noord-Korea haalde naar aanleiding van het bezoek uit naar Pelosi en noemde haar „de ergste verwoester van internationale vrede.”