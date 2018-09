Doden na sabotage 'kankerverwekkende' mast

Een explosie in de Israëlische kustplaats Akko heeft in de nacht van zondag op maandag minstens vier mensen het leven gekost. De politie vermoedt dat de explosie het gevolg was van brandstichting. Doelwit was kennelijk een zendmast voor mobiele telefonie op het dak van een appartementencomplex, meldde de Israëlische krant Haaretz.