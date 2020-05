Middelbare scholen gaan nog lang niet terug naar normaal

Vrijwel alle scholen blijven straks online onderwijs geven en voor de fysieke lessen geven ze voorrang aan een selecte groep leerlingen die fysiek onderwijs het hardst nodig hebben, zoals de kwetsbare leerlingen en leerlingen die volgend jaar eindexamen doen.

Dat meldt Trouw na raadpleging van acht grote schoolbesturen, verantwoordelijk voor in totaal 141 middelbare scholen.

„Voor leerlingen bij wie het goed gaat, kunnen een paar mentorgesprekken tot de zomer voldoende zijn”, zegt rector Rob Fens van de Wolfert van Borselen Scholengroep in Rotterdam.

De scholen worstelen met de 1,5 meterregel die, in tegenstelling tot de basisscholen, wél geldt voor middelbare scholieren. Op de meeste scholen kan daardoor maar een kwart van de leerlingen tegelijk naar school. Dat levert dilemma’s op, want een docent kan niet vier keer dezelfde les geven, zegt Fens in de krant.