Top 6: Compacte stadsauto's met persoonlijke touch

6. Peugeot 108

Peugeot zet met de 108 vol in op personaliseringsmogelijkheden.Met de 107 hield Peugeot zich juist behoorlijk op de achtergrond. Voor de 108 heeft de autobouwer diverse thema’s bedacht met name als Dressy, Dual, Kilt, Diamond, Barcode, Sport en Tattoo. Ieder thema bestaat uit bestickering voor de carrosserie en spiegelkappen. Ook voor het interieur heeft Peugeot thema’s bedacht. De auto arriveert deze zomer op de markt.

5. Renault Twingo

De nieuwe Twingo is compleet anders dan zijn voorganger. Hij ziet er vlotter uit en kopers hebben tientallen mogelijkheden om de auto samen te stellen. Zelfs de spiegelkappen en stootstrips zijn te personaliseren. Die zaken zijn wel nodig, want met een kleurenpalet waarop alleen lichtblauw, wit, geel en rood zijn te vinden, moet je wel stickers gebruiken om onderscheidend te zijn. De nieuwe Twingo komt in het laatste seizoen van dit jaar op de markt komt.

4. Citroën DS3

Het DS-label van Citroën heeft gezorgd voor veel succes. Zo zijn er sinds de introductie in 2010 als meer dan 370.000 auto's met een DS-label verkocht. Het gamma bestaat nu uit een DS5, DS4 en de DS3; de populairste van de drie. Het DS-label wil zich onderscheiden door extra samenstellingsmogelijkheden te bieden, in ieder geval meer dan de gebruikelijke C-modellen. Voor de DS3 is dat aanbod extra groot, met verschillende kleurenthema’s en stickers. De C4 Cactus sluit zich, ondanks dat het geen DS-model is, aan bij dit rijtje, want ook daar zijn de personaliseringsmogelijkheden eindeloos.

3. Opel Adam

De Adam is net als de Adam een auto waarbij heel veel mogelijk is. Je kunt er zelfs voor kiezen om een spaak van het wiel een andere kleur te geven. Het design van de sleutel is zelfs te kiezen. Wie het kleurenpalet van de Adam bekijkt, merkt overigens op dat de marketingafdeling ongetwijfeld een zeer gezelligde dvd-thema-avond heeft gehad bij het bedenken van de kleurnamen. Zo is de Adam te bestellen in kleuren met namen als I’ll be Black, Papa don’t Peach, Purple Fiction, James Blonde, Saturday White fever en Buzz Lightgreen. Opel positioneert het model als een premium stadsauto.

2. Fiat 500

Toen Fiat met de 500 kwam, lanceerde het merk ook meteen een enorme hoop personaliseringsprogramma’s om zo de koper de mogelijkheid te bieden er een compleet eigen autootje van te maken. En dat gaat ver. Want naast wat stickers en verschillende kleuren kun je ook de kleur van de sleutel kiezen. Fiat bedenkt vaak ook zelf eigen thema's, waar vaak een merknaam aan verbonden is. Zoals Diesel of Gucci.

1. Mini

Een Mini samenstellen van meer dan 50.000 euro? Dat is zonder meer mogelijk, want het aanbod opties is enorm en je kunt je als koper compleet uitleven om de auto een eigen randje te geven. Het merk heeft diverse spoilers, stickers en materiaalsoorten in de aanbieding. Kost allemaal wat (naast geld ook veel tijd) maar dan heb je wel een unieke Mini.