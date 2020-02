Nederlanders in problemen door zandstorm op Canarische Eilanden

De weersvoorspelling voor de Canarische Eilanden is voor de komende dagen niet best. Zo worden onder meer windstoten verwacht van boven de 100 kilometer per uur. Mede om die reden zijn alle voetbalwedstrijden op de eilanden voor zondag afgelast en worden meerdere carnavalsevenementen voorlopig afgeblazen.

„De stoelen vliegen hier door de tuin door de extreme windstoten”, twittert de Nederlandse Melissa vanaf het eiland. Een andere Nederlander meldt aan De Telegraaf dat vele vakantiegangers op de luchthaven de nacht mogelijk zonder slaapplek moeten doorkomen. „De toestand is rommelig.”

Het meteorologisch instituut van Spanje denkt dat de zandstorm pas op maandag gaat liggen.

