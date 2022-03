Critici over ’Het verraad van Anne Frank’: ’Voor zoete koek werd het geslikt’

Buitenland

96-jarige overlevende concentratiekampen komt om door bom in Charkov: ’We zijn diep geschokt’

Een Holocaustoverlevende is vrijdag omgekomen in een appartementencomplex in Charkov, nadat een bom het gebouw trof. De 96-jarige Boris Romanchenko overleefde vier concentratiekampen, maar sneuvelde vrijdag in zijn appartement dat in vlammen opging. De stichting waar hij lang voor werkte, beschrijft...