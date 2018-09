Extreem winterweer houdt ook Canada in greep

In delen van Québec en Newfoundland zijn enkele tientallen centimeters sneeuw gevallen en is sprake van rukwinden van bijna 100 kilometer per uur. Andere oostelijke regio's kampen met zware regenval. Zo'n 200 kilometer snelweg bij de stad Québec is uit voorzorg afgesloten omdat automobilisten geen hand voor ogen zien. Het slechte weer houdt waarschijnlijk het hele weekend nog aan.

In de VS hebben de winterse buien sinds woensdag zeker 25 levens geëist. Met name aan de oostkust ligt het openbare leven stil. Honderdduizenden mensen zitten of zaten zonder stroom. Voor bloemisten viel Valentijnsdag vrijdag in het water; omdat bestellingen niet bezorgd konden worden, was de omzet op de belangrijkste dag van het jaar nihil.