Treinverkeer tussen Leiden en Den Haag drie dagen later hervat dan gedacht

ProRail laat weten dat de schade door het ongeval bij Voorschoten inmiddels volledig in kaart is gebracht en dat die groter is dan was voorzien. „Daarom hebben we meer tijd en personeel nodig. Het tekort aan specialistisch bovenleidingpersoneel speelt hierbij mee. Er moet 3 kilometer bovenleiding opnieuw bevestigd worden.”

Vorige week dinsdag botsten een vrachttrein en vervolgens een intercity op een spoorkraan en brokstukken daarvan. De bestuurder van de kraan kwam om het leven, tientallen mensen raakten gewond.

ProRail is momenteel nog druk bezig met het spoorherstel. Zo moeten onder meer bovenleidingen en bovenleidingsportalen worden vervangen, is het spoor zelf kapot, zijn dwarsliggers beschadigd en moeten veiligheidssystemen worden nagekeken en mogelijk vervangen.