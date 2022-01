Steeds meer geluidsoverlast in het verkeer: politie schreef twee keer zoveel boetes uit

Ook herrie door gierende banden bij het optrekken, laten knallen van de uitlaat en veel te veel gas geven, leidde 2927 keer tot een bon, terwijl dat in 2018 nog maar 1482 maal gebeurde.

„Het is een groeiend probleem en het is belangrijk dat er een eenduidige aanpak komt om de geluidsoverlast in het verkeer in te perken. Nu gebeurt het vaak dat gemeenten hun eigen plan trekken en op ’gevoel’ een gebied, straat of dijk afsluiten voor ronkende motoren en rondscheurende auto’s”, stelt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie.

Structurele oplossing

„De wet- en regelgeving laat ruimte voor een eigen interpretatie en optreden van lokale en provinciale overheden. Het is goed daar paal en perk aan te stellen zodat overal dezelfde normen worden gehanteerd aan de weggebruikers”, aldus Broer. „Dat is nodig ook, want er zijn heftige en soms polariserende discussies in gemeenten over geluidshinder. Daarbij worden wegen soms gedeeltelijke en/of periodieke afgesloten om maar van het probleem af te zijn. Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing.”

"Over geluidsoverlast worden veel onzin en onjuistheden beweerd"

Vandaar dat de politie deze week een toelichting gaf over de toepassing van wet- en regelgeving rondom geluidsnormen bij voertuigen en de enige en juiste wijze van geluidmeting op het opleidingscentrum van de politie in Lelystad. Broer: „We willen ook nog eens benadrukken dat over geluidsoverlast veel onzin en onjuistheden worden beweerd. Zo gaan er verhalen rond over ’geluidsflitspalen’. Lariekoek, want dat is op dit moment zowel technische als juridisch onmogelijk. Ik weet wel dat in grote steden als Rotterdam en Amsterdam studies gedaan worden naar dit soort akoestische hulpmiddelen, maar voordat handhaving daarmee zover is zijn we jaren verder.”

Handhaving

„Gemeenten hebben te weinig mogelijkheden om het probleem van verkeersgeluid bij de bron aan te pakken”, reageert een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. „We herkennen het probleem maar de handhaving is een bevoegdheid van de verkeerspolitie, die hiervoor in de meeste gemeenten onvoldoende capaciteit heeft. Wel nemen gemeenten zelf maatregelen zoals stil asfalt, geluidsschermen en afsluiting of inrijverbod van bepaalde wegen voor luide voertuigen.”