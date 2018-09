'Huishoudzorg verschilt enorm per gemeente'

Volgens de vakbond gaan de gemeenten Tilburg, Emmen en Almere het slechtst met de huishoudelijke thuiszorg om. In Hilversum, Den Haag en Groningen is het beleid juist het best. „Zo denken gemeenten erg verschillend over de signaleringsfunctie: of de medewerker aan de bel moet trekken als een cliënt bijvoorbeeld begint te dementeren of ziek is”, aldus Lilian Marijnissen van Abvakabo.

Ook hanteren slechts 17 onderzochte gemeenten de door de inspectie gestelde kwaliteitseisen aan de huishoudelijke thuiszorg. Overigens is ook sprake van enorme prijsverschillen, weet Marijnissen. In de meeste gemeenten ligt het zorgtarief onder de kostprijs van 24,50 per uur. Waar bijvoorbeeld Emmen een prijs van 15,85 hanteert, gaat het in onder meer Venlo en Delft om meer dan 25 euro per uur. En waar de ene gemeente met veel 'gewone' krachten werkt, wil de ander zoveel mogelijk alfahulpen (zonder cao en sociale rechten) inzetten of moeten potentiële cliënten eerst op zoek naar een vrijwilliger.

De gemeente Emmen liet weten het er niet mee eens te zijn. Het rapport van de bond bevat onjuistheden, onder meer over het uurtarief, laat de gemeente weten. „Een flutrapport”, zegt wethouder Henk Jumelet, die zich erover verbaast dat er geen contact is gezocht. Emmen eist daarom een rectificatie van de bond. Maar die kan ze volgens Lilian Marijnissen wel op de buik schrijven. „We hebben Emmen zelfs nog een beetje gematst door van een hoger tarief uit te gaan. Emmen heeft een deel van de thuiszorg ondergebracht in 'schoonmaakondersteuning', met een lager tarief en dat hebben wij niet meegenomen. Het is bar en boos in Emmen en daar blijven we bij.”