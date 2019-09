Man rijdt met 104 kilo harddrugs van Amsterdam naar Barcelona

De Franse beambten ontdekten vorige week in totaal 104 kilo harddrugs in de auto van de man, die op weg was op de snelweg tussen Nancy en Dijon. De pillen hadden ‘allerlei kleuren’ en ‘bekende of ludieke beeldmerken die moesten doen lijken alsof het snoepjes waren’, citeert Le Parisien de autoriteiten.

De eerste lading pillen werd ontdekt in de kofferbak van de auto onder een houten, valse bodem. Daarna gingen de beambten verder speuren en ontdekten ze een geheime bergplaats onderin het voertuig, die geopend kon worden met een afstandsbediening in het dashboardkastje.

Al met al hadden de drugs een straatwaarde van zo’n 2 tot 3 miljoen euro, aldus de Franse autoriteiten.