Dodental VS door extreem winterweer stijgt

Een zwangere vrouw kwam donderdag om het leven toen ze op een parkeerplaats buiten een winkelcentrum werd aangereden door een sneeuwploeg. In het ziekenhuis beviel ze van haar baby, maar de vrouw zelf overleefde het ongeluk niet.

Het openbare leven ligt in grote delen van de Amerikaanse oostkust stil. In de staten South Carolina en Georgia is bij zeker 550.000 mensen de stroom uitgevallen. Voor het komende etmaal worden nieuwe sneeuwstormen verwacht.