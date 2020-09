Hotelkamer in zaak vermiste moeder van twee dochters rook sterk naar chloor

Heeft Barry met de zaak van zijn al maanden vermiste Suzanne te maken? Ⓒ FB

Salida - Er zijn nieuwe verrassende aanwijzingen in de zaak van de raadselachtige verdwijning van de 49-jarige Suzanne Morphew. De moeder van twee kinderen is al sinds Moederdag na een fietstochtje in haar buurt in Colorado zoek.