Sportvliegtuigje crasht in weiland vlakbij Vliegveld Teuge, twee gewonden

Ⓒ News United

TEUGE - Twee mensen zijn lichtgewond geraakt door een vliegtuigongeval vlakbij Vliegveld Teuge, meldt de Gelderse politie. Op sociale media is te zien dat een sportvliegtuigje op zijn kop in een weiland ligt. Een van de gewonden is overgebracht naar het ziekenhuis.