’Dodelijke schietpartij Appeltern is familiedrama’

Omroep Gelderland weet te melden dat het om en familiedrama gaat waarbij een man zijn vrouw zondagavond rond half tien heeft doodgeschoten en daarna zichzelf. Ze hadden volgens campinggasten ruzie met elkaar, voorafgaand aan het schietincident.

De Gelderlander weet te melden dat het stel uit Nijmegen komt. de man zou ’begin vijftig’ zijn.

Het gaat om Camping Groene Eiland aan de Lutenkampstraat. De camping ligt op een (schier)eiland in watersport- en recreatiegebied De Gouden Ham, bij Appeltern. Regionale media melden dat het campingterrein is afgesloten en dat mensen op afstand worden gehouden.

De politie laat weten dat er nog geen duidelijkheid is over wat er precies is gebeurd. Forensisch experts doen onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Ook zullen getuigen worden gehoord.