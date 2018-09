Klimmers betalen minder voor Everest

Onder de huidige regels kost het 25.000 dollar per persoon om 's werelds hoogste berg te beklimmen. Een groep van zeven moet in totaal 70.000 dollar betalen. Vanaf volgend jaar wordt voor elke klimmer 11.000 dollar in rekening gebracht.

„De verandering van het tarief moet er voor zorgen dat kunstmatig samengestelde groepen, waarbij de leider de groepsleden soms helemaal niet kent, worden vermeden”, aldus Tilakram Pandey van het ministerie van Toerisme.

De Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) reageert positief. „We denken dat de lagere kosten voor kleinere groepen de kwaliteit van klimteams verhoogt”, zegt directeur Robin Baks. „Tegenwoordig lijkt het er soms op dat er files op de Everest staan. Dat zijn vaak geen bergbeklimmers, maar avonturiers met veel geld.”

Of er nu een grotere aanloop van deze kleinere, ervaren klimteams komt, is volgens Baks de vraag. „De huidige manier van de Everest beklimmen - met vaste touwen, extra zuurstof en een groot aantal sherpa's - past niet in de ontwikkeling die het alpinisme de laatste jaren doormaakt. Het doel is vaak niet meer het bereiken van de hoogste top, maar het afleggen van de moeilijkste route.”