Rijksmuseum bemachtigt werk van beroemde beeldhouwer Claus Sluter

Het werk verbeeldt de kruisiging van Christus met Maria en Johannes de Evangelist. Meerdere experts hebben na kunsthistorisch en technisch onderzoek vastgesteld dat het om een werk van de uit Haarlem afkomstige Sluter gaat. Hij was de hofbeeldhouwer van de Bourgondische hertog Filips de Stoute in Dijon, in de periode 1389-1406. Voor hem maakte hij drie hoofdwerken, die tot nu toe de enige zekere werken van Sluter waren. Het gaat om de portaalbeelden van de kloosterkerk van Champmol in Dijon, het praalgraf van de hertog en de beroemde Mozesput.

Bij de aankoop van het beeld afgelopen voorjaar wist het museum nog niet dat het gemaakt was door Sluter. „Door uitgebreid onderzoek en raadpleging van meerdere specialisten werd gaandeweg duidelijk dat de opvallende stijlverwantschap van de Calvarie met de drie hoofdwerken van Sluter in Dijon en de unieke combinatie van een aantal bijzondere motieven in het beeld, alleen maar het werk konden zijn van deze geniale vernieuwer en zijn atelier”, licht het museum toe.

Claus Sluter staat volgens het Rijks bekend als een van de grootste vernieuwers van de Middeleeuwse kunst. „Hij introduceerde een ongekend realisme in de beeldhouwkunst. Zijn aandacht voor menselijke emotie en natuurlijke details was op dat moment ongeëvenaard.”

Volgens museumdirecteur Taco Dibbits gaat met het verwerven van het werk een „diepgekoesterde wens” van het Rijks in vervulling. De sculptuur kon worden aangekocht met behulp van het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt en particuliere schenkers.