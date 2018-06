Economie eurozone groeit 0,3 procent

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de groei zou uitkomen op 0,2 procent. In het derde kwartaal nam het bruto binnenlands product (bbp) van het eurogebied nog met 0,1 procent toe. Op jaarbasis kwam de groei in het afgelopen kwartaal uit op 0,5 procent, na een krimp met een herziene 0,3 procent in de voorgaande periode.

De economie van de eurozone kromp over heel 2013 met 0,4 procent ten opzichte van 2012, aldus Eurostat.

Europese Unie

De economie van de gehele Europese Unie ging in het vierde kwartaal met 0,4 procent vooruit op kwartaalbasis en met 1 procent op jaarbasis. In het derde kwartaal groeide het bbp van de EU met 0,3 procent in vergelijking met de voorgaande periode en met 0,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In heel 2013 ging de economie van de EU met 0,1 procent vooruit.

Duitsland en Frankrijk

Eerder op de dag werd al bekend dat de economieën van Duitsland en Frankrijk in het vierde kwartaal sterker zijn gegroeid dan in de voorgaande periode. De Italiaanse economie liet de eerste groei zien op kwartaalbasis sinds het tweede kwartaal van 2011. Het Nederlandse bbp ging in het afgelopen kwartaal met 0,7 procent omhoog.

Ook in Spanje, Oostenrijk, België, Portugal en andere eurolanden was sprake van groei, aldus Eurostat. Voor Griekenland waren bij Eurostat geen groeicijfers op kwartaalbasis beschikbaar.

In Finland gingen de zaken in het vierde kwartaal minder voorspoedig. De Finse economie kromp met 0,8 procent op kwartaalbasis. Daarmee belandde Finland in de derde recessie in 6 jaar tijd. De Cypriotische economie ging met 1 procent achteruit, aldus Eurostat.

ABN Amro

ABN Amro zei in een commentaar dat de groei van de economie van de eurozone waarschijnlijk vooral te danken is aan de gestegen export. De bank verwacht voor het eerste kwartaal van 2014 een vrijwel vergelijkbaar groeitempo in de eurozone als in het afgelopen kwartaal.

Ook ING denkt dat de groei vooral is terug te voeren op de hogere export. De bank is van mening dat een duurzaam herstel echter nog niet verzekerd is en dat het herstel fragiel blijft.