Organisaties stellen ’groen’ regeerakkoord op

Voor deze zogenoemde ’Agenda voor een groen en gezond Nederland’ hebben organisaties als LTO Nederland, ANWB, NOC*NSF en ING over hun eigen ’grens’ gekeken. Zo hebben onder meer boeren overlegd met natuurbeschermers, bouwers met ecologen en bankiers met actieve burgers, aldus Natuurmonumenten.

In het document staan ideeën als het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland volgens afspraak en het niet laten versloffen van natuurontwikkeling. Volgens de organisaties moet worden geïnvesteerd in ’natuurinclusieve’ landbouw met aandacht voor weidevogels, leefomgeving en milieu.

De organisaties stellen bijvoorbeeld voor een Rijksadviseur Natuur en Buiten Beleven aan te stellen, mét budget. Deze moet mensen leren genieten van de natuur zodat mensen zich daar meer ’eigenaar’ van voelen. Burgers die kansen zien om zelf hun leefomgeving te verbeteren, moeten daar de ruimte, mogelijkheden en middelen voor krijgen, stellen de makers. En de overheid moet zich daar minder mee bemoeien. En boeren die maatschappelijke diensten leveren, zoals de bescherming van kwetsbare weidevogels of het beheer van bijzondere landschappen, moeten daarvoor beloond worden. Ook zou „het landschap de stad in” moeten, „met parken en groene corridors”, is te lezen in het document.

Alle Tweede Kamerfracties hebben de plannen gekregen. „Het zou natuurlijk geweldig zijn als we onze gezamenlijke voorstellen terugzien in het uiteindelijke regeerakkoord”, aldus Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten.